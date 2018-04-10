FBI görevlileri, ABD Başkanı Trump'ın avukatı Michael Cohen'in ofisine baskın düzenledi.

CİNSEL İÇERİKLİ FİLM YILDIZINA VERİLEN 130 BİN DOLARLA İLGİLİ

Baskının cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels'a sus payı olarak 130 bin dolar ödenmesiyle ilgili olduğu belirtildi. Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

BASKIN EMRİNİ TRUMP SORUŞTURMASINI YÜRÜTEN ÖZEL SAVCI VERDİ

New York Manhattan'daki ofise baskın emrini Trump soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller verdi.

Kaynak: haberinburada