Muğla'nın Marmaris ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Hurdaya dönen araçtan fırlayan bebeğin yara almadan kurtulması herkese teselli oldu.

MİNİBÜS İLE KAMYONET ÇARPIŞTI

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Marmaris-Datça karayolunun 23'üncü kilometresinde, Hisarönü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yakup Taş (57) yönetimindeki 17 HP 532 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mehmet Demirer (59) yönetimindeki 48 SP 064 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler Taş ve Demirer ile her iki araçta bulunan Dilek Çalışkan (27), İclal Çalışkan (12) ve Emine Taş (54) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

ARAÇTAN FIRLADI, YARA ALMADAN KURTULDU

Kaza sırasında araçtan fırlayan Dilek Çalışkan'ın 1 yaşındaki çocuğu Ayberk ise yara almadan kurtuldu. Yoldan geçen bir kadın sürücü, yerdeki bebeği kucağına alarak sakinleştirdi.

Kaynak: haberinburada