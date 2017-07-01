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Feci Olay! Bisiklete Biniyordu, Kendini Bir Anda Orada Buldu
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feci olay! bisiklete biniyordu, kendini bir anda orada buldu

FECİ OLAY! BİSİKLETE BİNİYORDU, KENDİNİ BİR ANDA ORADA BULDU

Kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkışan Baykan hafif yaralandı

Tarih : 01 Temmuz 2017, 12:34
Puan Ver : Feci Olay! Bisiklete Biniyordu, Kendini Bir Anda Orada Buldu(9/10)6


Kartal'da bisikletiyle ilerleyken yoldan geçen hafriyat kamyonunun altına düşen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan şans eseri ölümden döndü.



DHA'nın haberine göre olay dün öğle saatlerinde  Kartal Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bisiklete binen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan, dengesini kaybederek, sokaktan geçen hafriyat kamyonunun altına girdi.                        



Çevredekilerin olayı fark edip bağırmaları üzerine kamyon sürücüsü, aracını durdurdu. Kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkışan Baykan hafif yaralandı.



 



kaynak:habertürk








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