İstanbul'u Birbirine Katan Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Haluk Levent İstedi, Başkanlar Çiftetelli Oynadı
Feci Şekilde Can Verdi! Tren Yaşlı Kadının Üstünden Geçti
Ölen Yavrusunun Başında Ağlayarak Saatlerce Ayrılmadı
Tolgay Arslan, Barcelona Hayranı Olduğunu Söyledi
Inter Teknik Direktörü Spalletti: Galatasaray'da İyi Oynuyor
Beşiktaş'ın Altın Yumurtlayan Tavuğu: Anderson Talisca!
15 Temmuz'un Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Ünlü Sunucudan Bomba İtiraf: Cinsel Tacize Uğradım
Maskeli Saldırganlar Kahvehaneye Kurşun Yağdırmıştı! O Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Spk, 17 İnternet Sitesi Hakkında Hukuki İşlem Başlattı
Gıda Teröristlerine 85,7 Milyon Lira Ceza Kesildi
Bebeğini Duvara Vurarak Öldürmüştü! O Cani İle İlgili Karar Verildi
İsrail'in Zulmü Bitmiyor! Fanatikler Polisle Mescid-İ Aksa'yı Bastı
Mehmetçik Şehidin İntikamını Aldı! Amanoslar'da 6 Terörist Öldürüldü
Sapık, 14 Yaşındaki Kıza Harabe Evde 10 Kez Tecavüz Etti
Türkiye İhracatta Şaha Kalktı! Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı
Ataköy'deki 60 Dönümlük Arazi Vatandaşın Kullanımına Açılıyor
Kardeşi Afrin'de Savaşırken Kendisi Siirt'te Şehit Düştü
Kirpi Eti Yiyen Kablo Hırsızlığı Çetesi Çökertildi!

Feci şekilde can verdi! Tren yaşlı kadının üstünden geçti

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ! TREN YAŞLI KADININ ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trenin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Tarih : 01 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Feci Şekilde Can Verdi! Tren Yaşlı Kadının Üstünden Geçti(8/10)4

İzmir- Denizli seferini yapan makinist M.A. idaresindeki 1222 sefer sayılı Anadolu Ekspresi, Yeşil Mahalle'de bulunan yaya alt geçidini geçtiği sırada tren yolundaki kimliği henüz tespit edilemeyen, 70 yaşlarında olduğu tahmin edilen yaşlı kadına çarptı. Feci şekilde can veren yaşlı kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

VATANDAŞLAR OLAN BİTENİ İZLEDİ

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, trenle seyahat etmekte olan vatandaşlar ise olup biteni izledi. Uzun süre bekleyen tren incelemenin tamamlanmasının ardından yolcuları ile birlikte seferini tamamlamak üzere yeniden hareket etti.

KORNA ÇALMALARINA RAĞMEN KALKMADI

Makinist M.A.'nın ilk ifadesinde kadının treni gördüğünde rayların üzerine kapanarak beklediğini, uzun süre korna çalmalarına ve fren yapmalarına rağmen kalkmadığı için kadının üzerinden geçtiklerini iddia ettiği öğrenildi. Yaşlı kadının kimliğini tespit için çalışmanın sürdüğü olayla ilgili soruşturmanın da başlatıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Feci  Şekilde  Can  Verdi  Tren  Yaşlı  Kadının  Üstünden  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER