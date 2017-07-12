FED BAŞKANI YELLEN'İN AÇIKLAMALARINDAN SONRA DOLAR/TL 3,58 SEVİYESİNDE
FED Başkanı Yellen'in saat 17:00'de ABD Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun metni yayımlandı. Metinde faizlerin daha fazla artmayacağı açıklandı. Karar sonrası dolar/TL 3,58 seviyesine çekildi.
Fed Başkanı Janet Yellen'in saat 17:00'de ABD Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun metni yayımlandı. Yellen ekonominin gelecek birkaç yıl içinde büyümeye devam edeceğini, bu durumun bankanın faiz artışlarına izin vereceğini kaydetti. Sunumda "Gelecek birkaç yılda ek kademeli faiz artışlarına ihtiyaç var" ifadeleri yer aldı.
"MALİ POLİTİKA BELİRSİZLİK KAYNAĞI OLDU"
Sunumda Fed'in enflasyon gelişmelerini yakın şekilde izlediği belirtildi. Enflasyonun ekonomiye tepkisinin 'kilit bir belirsizlik' olduğu, mali politikanın da diğer bir belirsizlik kaynağı olduğu vurgulandı
Fed'in bilanço azaltım planının büyük olasılıkla bu yıl uygulanacağını belirten Yellen "bilançonun aktif politika aracı olmasını beklemiyoruz" ifadesine yer verdi.
Fed Başkanı 17:00'deki sunumun ardından soruları cevaplayacak. Uzmanlar bu bölümdeki açıklamaların piyasalar için önemli olabileceğini belirtiyor.
DOLAR GERİLEDİ
Fed Başkanı Yellen'in açıklamalarından sonra dolar/TL'de düşüş eğilimi hız kazandı; kur açıklamalar öncesi işlem gördüğü 3.5960 seviyesinden gerileyerek 3.5850'nin altını test etti
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kritik Kurumu Darbecilerden Kurtaran Emir: Gerekirse Şehit Olun!
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 15 Temmuz'da Saklanmasaydı Bu Yürüyüşe Farklı Bakabilirdik
- Deaş'a Yönelik 29 İlde Eş Zamanlı Operasyon! 233 Gözaltı
- Nazım Hikmet'in Yayımlanmamış Mektubu Ortaya Çıktı: Telgraf Çekecek Adresim Yok!
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uyardı! Yayılarak Oturma Son Buluyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sosyal Medya Bağımlılığı Can Aldı: Telefonunu Küvete Düşürerek Çarpıldı
- Sting, 104 Bin Euro'luk Ödülünü Mültecilere Bağışladı
- Boğa Festivali Sırasında Kimseye Aldırış Etmeden Çatıya Çıkıp Cinsel İlişkiye Girdiler
- Çinli Askerler, Ülkenin Yurt Dışındaki İlk Askeri Üssü İçin Yola Çıktı
- Hz. İsa İle Evlenip, Ömür Boyunca Bekaretlerini Korumaya Yemin Ettiler
Bu Haberle İlgili Yorumlar