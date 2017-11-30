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Fed, Kendi Dijital Parasını Çıkaracak

FED, KENDİ DİJİTAL PARASINI ÇIKARACAK

Fed New York Şubesi Başkanı William Dudley, "ABD Merkez Bankası`nın dijital para birimi çıkarmasını konuşmak için henüz erken ancak bu, hakkında düşünmeye başladığımız bir konu" dedi.

Tarih : 30 Kasım 2017, 11:10
Puan Ver : Fed, Kendi Dijital Parasını Çıkaracak(9/10)5

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley, bankanın kendi dijital para birimini çıkarma konusunu düşünmeye başladığını söyledi.

"BITCOIN İSTİKRARLI BİR YATIRIM DEĞİL"

New Jersey eyaletinde Rutgers Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Dudley, dijital para birimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dün itibariyle 10 bin doları aşarak tarihi rekoru geride bırakan Bitcoin'in "istikrarlı" bir yatırım aracı olmadığını vurgulayan Dudley, "Bitcoin konusunda çok temkinliyim. İstikrarlı bir değer saklama aracı olduğunu düşünmüyorum. Bence daha çok bir spekülasyon faaliyeti." ifadelerini kullandı.

"DOLARA RAKİP OLAMAZ"

Dudley ayrıca kullanımı oldukça sınırlı olan sanal para biriminin dolara rakip olmasının mümkün gözükmediğini dile getirdi.

Öte yandan dijital para birimi teknolojisini dikkate değer bulduğuna dikkati çeken Dudley, "Fed'in dijital para birimi çıkarmasını konuşmak için henüz erken ancak bu, hakkında düşünmeye başladığımız bir konu." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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