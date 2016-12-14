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fed öncesi dolar ne kadar?

FED ÖNCESİ DOLAR NE KADAR?

Fed'in kritik faiz kararı öncesinde dolar 3,48, euro 3,70 civarında işlem görüyor.

Tarih : 14 Aralık 2016, 10:16
Puan Ver : Fed Öncesi Dolar Ne Kadar?(8/10)9


Fed'in kritik faiz kararı öncesinde dolar 3,48, euro 3,70 civarında işlem görüyor. Fed'in faizi çeyrek puan artırması bekleniyor. Bu yıl hiç faiz artışına gitmeyen Fed, böylece geçen yıl aralıktan bu yani ilk kez faize dokunmuş olacak. Peki piyasalarda dolar ne kadar? Dolar güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum...



DOLAR GÜNÜ NASIL KAPATMIŞTI?



Dolar/TL sürpriz büyüme verisi ve hafta sonu gerçekleşen terör saldırılarının ardından kademeli olarak 3.55 seviyesine kadar yaklaşmış ardından gerileyerek dün 3.45 seviyelerine kadar çekilmişti. Gün boyunca dalgalı bir seyir izledikten sonra akşam saatlerinde yükselerek 3.50 seviyesine kadar çıkan kur, günü 3.48 seviyesinden tamamladı.



PİYASALAR FED KARARINA KİLİTLENDİ



Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) faiz politikası kararlarına ağır eleştiriler getiren Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçiminin ardından, faiz kararı için ilk kez toplanıyor. Piyasalar FED'in küresel ekonominin yönelimini belirleyen faiz kararının ne olacağını merak ediyor.



DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?



Kapalıçarşı'da 3,4900 liradan alınan dolar 3,4920 liradan güne başladı.



EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?



3,7150 liradan alınan avro 3,7170 liradan güne başladı.



 



kaynak:sabah








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