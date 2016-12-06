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fed'den trump'a uyarı

FED'DEN TRUMP'A UYARI

ABD Merkez Bankası Fed'in yetkilileri Trump yönetimini ekonomi yönetimi konusunda kriz üzerinden değil uzun vadeli ekonomik planlar temelinde planlama yapmak konusunda uyardı.

Tarih : 06 Aralık 2016, 12:52
Puan Ver : Fed'den Trump'a Uyarı(0/10)


St. Louis Fed Başkanı James Bullard Arizona Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği söyleşide altyapı yatırımlarının, endüstriyel üretim üzerinde denetimin ve vergi revizyonlarının ancak orta ve uzun vadeli üretkenlik artışına katkı sağladığı ölçüde başarılı olabileceği yorumunda bulundu.



Fed yetkilileri Amerikan ekonomisinin mevcut gücü değerlendirildiğinde, keskin mali sistem ve vergi politikası değişimlerinin enflasyona sebep olabileceği uyarısını yapıyor.



Bu gibi gelişmelerin Fed'i daha hızlı faiz artırmalarına zorlayabileceği ve muhtemel ekonomik durgunluk riskini artırabileceği söyleniyor.



 



kaynak:ntv








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