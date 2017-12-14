FED'İN FAİZ KARARI SONRASI DOLAR DALGALANDI
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz aralığını yüzde 1,25-1,50 seviyesine çıkarma kararının ardından kısa bir yükseliş gösteren dolar, daha sonra 3,82 seviyesinde dalgalı bir seyir gösterdi.
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların beklentisi doğrultusunda karar alarak diği gibi faizi 25 baz puan artırdı. Fed, faiz aralığını yüzde 1-1,25 seviyesinden 1,25-1,50 seviyesine çıkarma kararı aldı.
Daha hızlı bir büyüme öngören Fed, 2018 yılında 3 faiz artışı beklentisini korudu.
DOLAR KÜÇÜK DALGALANMALAR GÖSTERDİ
Karar sonrası dolarda sınırlı da olsa bir yükseliş yaşandı. 3.8230 seviyesinde bulunan dolar kuru, 3.8280 seviyelerine yükseldi.
Ancak daha sonra iniş çıkışlar gösteren dolar, 3,8190 ile 3,8240 seviyelerinde dalgalı bir seyir gösterdi.
3,8315'TEN KAPANMIŞTI
Gün içinde 3,8646 seviyesine kadar çıkıp, kapanışa doğru 3,8335 seviyelerine kadar gerileyen dolar, günü de 3,8315'ten kapatmıştı.
Kaynak: haberinburada
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