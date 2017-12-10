FEGHOULİ, İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞÜN HİKAYESİNİ ANLATTI
Galatasaray'ın, sahasında Akhisarspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılıların Cezayirli futbolcusu Feghouli muhteşem geri dönüşün hikayesini anlattı.
Galatasaray'ın 2-0 geriden gelip 4-2 kazandığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçınan ardından Sarı-kırmızılı futbolcular açıklamalarda bulundu.
Maçın son dakikalarında fileleri havalandıran Sofiane Feghouli, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun ki golü attım. İlk yarıda sendeledik. Ama ikinci yarıya başlamadan önce hızlı şekilde golü atmamız gerektiğini biliyorduk. 3 puan almak önemliydi. Taraftarlar çok destek verdi. Ben buradan hem takımı hem de teknik ekibi özellikle verdiği taktiklerle skorun değişmesini sağlayan teknik direktörümüzü tebrik ediyorum. Bu galibiyet sezonun geri kalanı için çok önemli bir değer olacaktır" dedi.
FERNANDO: BÜYÜK BİR CAMİADA BASKIYA ALIŞMALISINIZ
Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Fernando da, şunları söyledi;
Kendimi çok iyi hissediyorum önemli bir gol attığım için. Takımın ihtiyacı olan anda erken bir gole ihtiyacımız vardı geri dönüş için.
Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyorsanız baskıyla yaşamaya alışmanız gerekiyor. Biz de buna alışığız. Herhangi ekstra bir baskı yoktu. Çok önemli bir 3 puan ve önemli geri dönüş oldu. İlk yarı bitene kadar hiç kaybetmeyip lider tamamlamak istiyoruz."
BELHANDA: "TAKIM İYİ OYNAYIP KAZANIYORSA BU BENİM İÇİN BÜYÜK GURURDUR"
Galatasaray formasıyla ikinci golünü atan Younes Belhanda'nın sözleri ise şöyle;
"Maça iyi başladık. Fakat bir hatadan kaynaklı gol yedik. Sonrasında gol bulmak için çok acele ettik. Bizim acelemizden dolayı onların ikinci golü geldi. Ama ikinci yarıya çıkarken iyi motive olduk. Çabuk gol atmak için aramızda konuşmuştuk ve sonuç geldi.
Benim buradaki asıl hedefim takımı iyi şekilde oynatmak. Benim görevim gol atmaktan çok topları iyi şekilde dağıtmak. Takım iyi oynayıp kazanıyorsa bu benim için büyük gururdur."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hırsız Kamerada! Namaz Kılar Gibi Yaptı, Sinsice Cep Telefonu Çaldı
- Bakan Müjdeyi Verdi: İstanbul-Sivas Arası 5 Saate Düşecek
- Kocaeli'de Feci Kaza! Hurdaya Dönen Otomobilde 2 Kişi Can Verdi
- Siirt'te 3 Genç, Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı
- İçişlerinden, İlgezdi'nin Açıklamalarına Tepki: Tam Tersi Şekilde Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Bitcoin Almak İçin Yollara Düştüler, 182 Bin Doları Kaptırdılar
- Senegal'de İnşa Edilen 575 Milyon Euroluk Havalimanını Türkler İşletecek
- Et Konseyi Büyük Tehlikeyi Açıkladı: 3 Bin Liraya Çalışacak Çoban Bulamıyoruz
- Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
- 3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump, Günde Neredeyse 8 Saat Televizyonun Başından Kalkmıyormuş
- Mahkemede Her Şeyi Anlattı: Önce Esrar İçirdim, Sonra İlişkiye Girdik
- İsrail'in Gazze Saldırısından Sonra Kan Donduran Kareler
- Züğürt Ağa Filmi Almanya'da Gerçek Oldu, Bir Köy Açık Artırmada 140 Bin Avroya Satıldı
- Mısır'ın Casusluk Oyunu! Gözaltına Alınanların Hepsi Mısırlı, Müslüman Kardeşler Üyesi Bile Değiller
Bu Haberle İlgili Yorumlar