FEHRİYE ERDAL'A 30 YIL HAPİS İSTEMİ
Duruşmada, savcı Erdal hakkında Türkiyede işlediği cinayet suçlarından dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis, 15 yıl da ek güvenlik tedbiri istedi
Sabancı suikastı faillerinden, terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal hakkında, Türkiyedeki işlediği suçlardan dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası istendi.
Terörist Erdal'ın Türkiyede işlediği suçlardan Belçikada yargılanmasına başlandı. Brugge Mahkemesinde görülen davaya, firari DHKP-Cli katılmadı. Kendi avukatı Paul Bekaert davadan çekildiği ve baro tarafından atabilecek herhangi bir avukata da vekalet veremediği için DHKP-Cli Erdalı duruşmada hiçkimse savunmadı.
Duruşmada, savcı Erdal hakkında Türkiyede işlediği cinayet suçlarından dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis, 15 yıl da ek güvenlik tedbiri istedi. İddianamenin okunmasının ardından hakim, karar verilmesi için duruşmayı 2 Ocak'a erteledi.
Değiştirilen Belçika terör kanunları, suçun tarihinden sonra yürürlüğe girdiği için terörden yargılanamayan Erdal'ın ceza alması durumunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasına başlanacak.
kaynak:habertürk
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