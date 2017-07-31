FELAKETİ YAŞAYAN İSTANBULLULARA METEOROLOJİ'DEN BİR UYARI DAHA: BU HAFTA YANACAĞIZ
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2-5 derece artması beklenirken, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL YANACAK!
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yaşanan dolu fırtınası sonrası İstanbul'da bu kez sıcak hava dalgası etkili olacak. Hava sıcaklıkları 4 derece artması beklenirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter'dan yaptığı uyurıda, ' 'Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak hava dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor' dedi.
Kaynak: haberinburada
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