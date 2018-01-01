Galatasaray'ın eski futbolcusu Melo, yılbaşı akşamı yine olay yaratan bir harekete imza attı. Brezilyalı futbolcu Instagram'da yapılan canlı yayında Fenerbahçe'ye hakaret dolu sözler sarfetti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Instagram üzerinden yapılan bir canlı yayında Fenerbahçe'ye ağıza alınmayacak sözler sarfetti. Brezilyalı futbolcunun bu görüntüleri büyük tepkiye yol açtı.

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hırçın ve agresif yapısıyla dikkat çeken Brezilyalı orta saha oyuncusu Melo, yılbaşı gecesi yayınlanan bir videoda şoke eden sözler sarfetti.YAYIN SIRASINDA FENERBAHÇE'YE AĞIR KÜFÜRLET ETTİ

Türk bir dostunun yanında bulunan Melo, yayın sırasında Fenerbahçe'ye çok ağır küfürler etti.

Melo'nun bu sözleri sarı lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

4 YIL GALATASARAY FORMASI GİYDİ

34 yaşındaki futbolcu 2011 yılında Juventus'tan Galatasaray'a kiralık olarak gelirken 2013 yılında bonservisi alındı. Sarı kırmızılı kulüpte toplam 4 yıl geçiren Melo, 2015 yılında Inter'e transfer oldu.

İtalya hikayesi fazla uzun sürmeyen Melo, 2017 yılında ülkesinin takımlarından Palmeiras'a imza attı.

Kaynak: haberinburada