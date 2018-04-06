Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye Gönderme
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Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme

FELİPE MELO'DAN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Instagram hesabından Emre Belözoğlu Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördükten sonraki fotoğrafını paylaştı.

Tarih : 06 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye Gönderme(9/10)5

Kariyerine Brezilya'da devam eden Felipe Melo, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"4 YIL ÖNCE BUGÜN"

Sosyal medyayı çok akfit kullanan Felipe Melo, Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 yendikleri maçı hatırlatırken, "4 yıl önce bugün" mesajını yayınladı.

Felipe Melo, paylaşımında Emre Belözoğlu'na kırmızı kart gördükten sonraki fotoğrafını kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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