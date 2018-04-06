FELİPE MELO'DAN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Instagram hesabından Emre Belözoğlu Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördükten sonraki fotoğrafını paylaştı.
Kariyerine Brezilya'da devam eden Felipe Melo, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
"4 YIL ÖNCE BUGÜN"
Sosyal medyayı çok akfit kullanan Felipe Melo, Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 yendikleri maçı hatırlatırken, "4 yıl önce bugün" mesajını yayınladı.
Felipe Melo, paylaşımında Emre Belözoğlu'na kırmızı kart gördükten sonraki fotoğrafını kullandı.
Kaynak: haberinburada
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