Hırsızlık için otoparka giren şahıs, çalmak istediği aracın sahibi tarafından darp edildi.

ARAÇ SAHİBİ, HIRSIZI YAPTIĞINA PİŞMAN ETTİ

Olay, İngiltere'de bir otoparkta yaşandı. Bir otomobili gözüne kestiren hırsız, onu çalmak için harekete geçti. Bir yandan kapıları kontrol eden, diğer yandan da çevredekilerce fark edilmemeye çalışan adam, aracın sahibi gelince adeta duvara çarpmış gibi oldu. Şahıs, tekmeyle yere düşürdüğü hırsızı bir süre darp etti. Ardından da olay yerine gelen güvenlik görevlisine teslim etti. Tüm yaşananlarsa güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: haberinburada