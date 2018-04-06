FENALAŞAN VALİYE İLK YARDIM İÇİN SUMO RİNGİNE GİREN KADINLAR ZORLA DIŞARI ÇIKARILDI
Japonya'da konuşması sırasında fenalaşarak yere düşen valiye yardım için koşarak sumo ringine giren kadınların dışarı çıkarılması Japonların tarihi geleneğini tartışmaya açtı.
Japonya'nın Maizuru şehrinde, sumo güreşi ringinde bayılan Vali Ryozo Tatami'ye ilk yardım için hızla ringe giren kadınlar, hakem tarafından dışarı çıkarıldı. Kadınların gördüğü muamele, Japonya'da sumo geleneklerini de tartışmaya açtı.
KADINLAR RİNGE AYAK BASAMIYOR
Sumo ringi, Japonlar için kutsal bir alan. Ülkede kadınların geleneksel olarak ringe adım atmaları yasak.
HAKEM İLK YARDIMA İZİN VERMEDİ
Maizuru'da yaşanan olayda ise Vali Ryozo Tatami, ringde konuşma yaparken fenalaşarak yere düştü. Hakem ilk yardım için gelen kadınlara hemen dışarı çıkmaları emri verdi.
Hastaneye kaldırılan Vali Tatami'nin sağlık durumu iyi.
SUMO DERNEĞİ BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ
Japon Sumo Derneği Başkanı Nobuyoshi Hakkaku, olayın duyulması üzerine bir açıklama yaparak özür diledi.
Hakkaku, "Hakem öfkelendiği için böyle bir emir verdi ama bir kişinin yaşamını ilgilendiren böylesi bir durumda bu uygunsuz bir hareketti" ifadelerini kullandı.
TUZ ATTILAR
Japon medyasında çıkan bazı haberlerle ise tartışma büyüdü. Birkaç izleyici, kadınların terk ettiği ringe tuz atıldığını iddia etti.
Japonya'da sumo güreşçilerinin karşılaşmaları öncesi ringe tuz atmak bir gelenek.
Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, "kadınların kirlettiği" düşüncesiyle ringe tuz atıldığını söyleyerek yetkilileri eleştirdi.
Bu kullanıcılardan biri, "Başkasının hayatını kurtarmak isteyen birine böyle davranılır mı? Asıl sumo derneği başkanını tuzlamak lazım" ifadelerini kullandı.
Japonya'da benzer bir olay 2000 yılında da yaşanmıştı. Osaka Valisi Fusae Ota, şampiyon sumo güreşçisine ödülünü takdim etmek için izin istemiş ama kadın valiye izin verilmemişti.
Kaynak: haberinburada
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