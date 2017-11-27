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Fener 3 puanı aldığı gecede zora girdi

FENER 3 PUANI ALDIĞI GECEDE ZORA GİRDİ

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında kritik 3 puanı alırken önce Soldado sakatlandı, sonra da 90. dakikada Janssen sarı kart gördü.

Tarih : 27 Kasım 2017, 09:40
Puan Ver : Fener 3 Puanı Aldığı Gecede Zora Girdi(7/10)3

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında kritik 3 puan alırken, 2 forvetini kaybetti. Sarı-lacivertlilerde Soldado sakatlanırken, Janssen kart cezalısı durumuna düştü.

Fenerbahçe'de Antalyaspor karşısında forvette Vincent Janssen görev yaptı. İspanyol santrfor Soldado ise 67. dakikada Aatıf'ın yerine oyuna girdi. Ancak Soldado 7 dakika sonra sakatlanarak yerini Valbuena'ya bıraktı. İspanyol golcünün durumu İstanbul'da yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

JANSSEN 90'DA SARI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'de Vincent Janssen ise 90. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek sarı-lacivertlilerde forvet hattında yaşanan bu sorun teknik heyeti düşündürüyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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