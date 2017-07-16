FENER 3'TE 0 ÇEKTİ! YİNE MAĞLUP
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Fransız ekibi Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu, kamptaki 3. maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya ile karşı karşıya geldi.
SKORU GERMAIN BELİRLEDİ
La Pontaise Stadı'nda oynanan mücadele Marsilya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilne maçta Marsilya'ya galibiyeti getiren gol 77. dakikada Germain'den geldi.
3'TE 0 OLDU
Fenerbahçe bu sonuçla sezon öncesi hazırlık kampında oynadığı üçüncü maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu.
Sarı Lacivertliler daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Juventus Buc'a 3-2 ve Sporting Lizbon'a 2-1 mağlup olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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