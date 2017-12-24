Süper Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Maça iki takım da orta sahayı kalabalık tutarak başladı ve uzun süre önemli bir pozisyon yaşanmadı. 25. dakikadan sonra kontrolü ele geçiren Fenerbahçe, Giuliano ve Aatıf ile önemli fırsatları kullanamadı.

ISLA'NIN HATASI TAKIMI YAKTI

İkinci yarı aynı şekilde başlarken golü bulan ev sahibi ekip oldu. 58. dakikada Isla'nın hatalı geir pasını yakalayan Ömer Ali takımını öne geçiren gole imza attı. Fenerbahçe bu golü 11 dakika sonra yanıt verdi. Geçen hafta olduğu gibi Valbuena'nın ortasında Mehmet Topal kafayla topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi.

WANYAMA İLE FERNANDAO DİREĞE TAKILDI

85. dakikada Wanyama ve 90+4'te Fernandao'nun vuruşları direkten döndü. Mücadele de 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 33'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Kaynak: haberinburada