Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

Fenerbahçe, 13 Maç Sonra Kalesini Gole Kapatmayı Başardı

FENERBAHÇE, 13 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPATMAYI BAŞARDI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında Adana Demirspor'u 6-0 yenerken; 13 maç sonra Kadıköy'de kalisini gole kapattı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 01:10
Puan Ver : Fenerbahçe, 13 Maç Sonra Kalesini Gole Kapatmayı Başardı(5/10)1

Fenerbahçe, Kadıköy'de 13 maç sonra kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, bu maça kadar Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 maçta da gol yemişti. Bu sürede 2 Avrupa Ligi, 10 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında filesinde gol gören sarı-lacivertliler, kötü seriye Adana Demirspor karşısında son verdi.

FENERBAHÇE'DEN 3 MAÇLIK SERİ

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galip geldi.

Sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupasında 18 resmi müsabaka yaptı. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, arka arkaya ilk kez 3 resmi maçı da kazandı.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda da Adana Demirspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet seriye yakaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  13  Maç  Sonra  Kalesini  Gole  Kapatmayı  Başardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER