Fenerbahçe, Kadıköy'de 13 maç sonra kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, bu maça kadar Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 maçta da gol yemişti. Bu sürede 2 Avrupa Ligi, 10 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında filesinde gol gören sarı-lacivertliler, kötü seriye Adana Demirspor karşısında son verdi.

FENERBAHÇE'DEN 3 MAÇLIK SERİ

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galip geldi.

Sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupasında 18 resmi müsabaka yaptı. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, arka arkaya ilk kez 3 resmi maçı da kazandı.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda da Adana Demirspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet seriye yakaladı.

Kaynak: haberinburada