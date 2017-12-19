FENERBAHÇE, 49 HAFTA SONRA İLK 2'DE
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek 49 hafta sonra ilk 2 sırada yer aldı.
Ligin 16. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlandı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarıda tribünleri dolduran taraftarının desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, 56. dakikada Mathieu Valbuena'nın kullandığı köşe atışında Mehmet Topal'ın kafa vuruşuyla golü bularak 1-0 öne geçti. Valbuena'nın 76. dakikadaki şık golüyle durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
49 HAFTA SONRA 2. SIRADA
Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen sezonun hiçbir haftasında ilk 2 sırada yer alamamıştı. Bu sezonun geride kalan 15 haftalık bölümünde en fazla 3. sıraya kadar yükselebilen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı averajla geçerek 49 hafta sonra 2. sıraya yerleşti.
Bu sezonun 11. haftasında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 7. sırada bulunan Fenerbahçe, bu puan farkını da kapatarak averajla da olsa rakibinin önüne geçmeyi başardı.
Sarı-lacivertliler, 33 puanlı lider Medipol Başakşehir'in ise 1 puan gerisinde bulunuyor.
5'TE 5 YAPTI
Fenerbahçe, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.
Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran sarı-lacivertliler, son 5 haftada 15 puan alarak önemli bir çıkış gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, ikisi Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 7 resmi maçını da kazanmış oldu.
VALBUENA MAÇA DAMGASINI VURDU
Fenerbahçe'de ikinci yarının başında oyuna dahil olan Valbuena, yaptığı asist ve attığı golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.
Teknik direktör Aykut Kocaman, ikinci yarıya Şener Özbayraklı'yı çıkartıp Valbuena'yı alarak başladı.
Maçın 56. dakikasında kullandığı kornerde Mehmet Topal'a golü attıran Valbuena, 76. dakikada ise şık bir plase vuruşla fileleri havalandırdı.
Valbuena, Kardemir Karabükspor maçında attığı golle de bu sezon Süper Lig'de 5. kez gol atma başarısı gösterdi.
MEHMET TOPAL SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde 6 yılını geçiren ve Fenerbahçe kariyerinde her sezon gol atma başarısı gösteren Mehmet, 2017-2018'deki ilk golünü 56. dakikada Kardemir Karabükspor'a attı.
Mehmet Topal bu maçtan önceki son golünü geçen sezon Süper Lig'e 5 Mart'ta oynanan Osmanlıspor maçında kaydetmişti.
KADIKÖY'DE 12 MAÇ SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında 12 maç sonra kalesinde gol görmedi.
Süper Lig'de seyircisinin önünde son olarak geçen sezon Osmanlıspor'u 1-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-lacivertli takım, daha sonra Kadıköy'de oynadığı 12 lig karşılaşmasında rakiplerinin golüne engel olamamıştı.
Fenerbahçe, bu kötü istatistiğe Kardemir Karabükspor karşısında son verdi.
Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de 33 maç sonra üst üste 2 hafta kalesini de gole kapatmayı başardı.
Kaynak: haberinburada
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