FENERBAHÇE 71 HAFTA SONRA LİDER OLDU
Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de 71 hafta sonra maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda iki net pozisyondan yararlanamayan Fenerbahçe, üç puanı Konya'da bırakırken, yine de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe böylece tam 71 hafta sonra ilk kez ligde 1. sırada yer aldı.
RAKİPLERİNİN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK
Fenerbahçe'nin haftayı lider tamamlaması için ise dört takımın maçını bekleyecek. Medipol Başakşehir ile puanı eşit olan ve averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe rakibinin Kasımpaşa deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Galatasaray'ın ise 1 puan önünde yer alması nedeniyle ezeli rakibinin Göztepe'ye yenilmesi ya da berabere kalması durumunda Fenerbahçe liderlik koltuğundan düşmeyecek. Göztepe'nin üç puan önünde yer alan Kanarya, İzmir ekibinin gerisine ancak Galatasaray deplasmanından 8-0 galip gelmesi ile düşecek.
Son olarak Kayserispor'un Evkur Yeni Malatyaspor'u 7-0 yenmesi durumunda liderlik koltuğundan inecek.
Kaynak: haberinburada
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