Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu.

MEHMET EKİCİ ZOR OLANI BAŞARDI

Karşılaşmanın 13. dakikasında Mathieu Valbuena'nın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Vincent Janssen kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vurmak yerine pas vermeyi tercih etti. Mehmet Ekici, penaltı noktası üzerinde bomboş kale yerine topu üstten auta gönderdi.

PERDEYİ ALPER POTUK AÇTI

Oyunu rakip yarı alana yıkmayı başaran Fenerbahçe aradığı golü 23. dakikada buldu. Ağuz Kaan'ın ara pasına hareketlenen Şener yerden düzgün bir orta yaptı. Topla buluşan Alper Potuk uzak köşeye topu gönderdi ve Fenerbahçe'yi rakibi karşısında 1-0 öne geçirdi.

JANSSEN 3 DAKİKA SONRA FARKI 2'YE ÇIKARDI

Ceza sahası içinde topla buluşan Janssen rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağı ile kalecinin kapattığı köşeye yerden sert bir şut çıkardı ve Fenerbahçe'yi 26. dakikada Adana Demirspor karşısında 2-0 öne geçirdi.

İLK YARI HASAN ALİ'NİN GOLÜ İLE SON BULDU

İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. 45. dakikada Valbuena rakibinden sıyrıldıktan sonra Janssen ile ver kaç yaparak ceza sahasına girdi. Yıldız futbolcu ceza sahası içindeki Hasan Ali'yi gördü ve tecrübeli futbolcu kafa vuruşu ile durumu 3-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

MEHMET EKİCİ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 50. dakikasında arka adalesinde ağrı hisseden Mehmet Ekici yerini Aatıf'a bıraktı.

ALPER BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI

51. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasında top Alper Potuk'un önünde kaldı. Alper'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetmiş oldu.

ALPER POTUK HAT-TRİCK YAPTI

Mücadelenin 65. dakikasında Valbuena ceza sahasına girdi. Yıldız futbolcunun açısı daralınca boş pozisyondaki Alper'i gördü ve yıldız futbolcu meşin yuvarlağı ağlara göndererek hat-trick yaptı.

AHMET HAN PENALTIDAN ATTI

89. dakikada sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Topun başuna geçen Ahmet Han durumu 6-0'a getiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Kaynak: haberinburada