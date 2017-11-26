Fenerbahçe, Süper Lig'deki üstüste 2. galibiyetini Antalyaspor engelini 1-0'la aşarak aldı. Maça damgasını deplasmanların golcüsü Giuliano oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım adına da karşılıklı ataklar vardı. Janssen'in indirdiği toplarla etkili olamaya çalışan Fenerbahçe, en önemli fırsatını ilk yarının son anlarında buldu ve Giuliano ile öne geçti. Brezilyalı yıldız, kendi getirdiği topta Janssen ile verkaça girdi, ardından Diego'yu ekarte ederek güzel bir gole imza attı. Giuliano böylece sarı lacivertlilerin deplasmandaki üst üste 4. golüne imza atmış oldu.

FENERBAHÇE LİGDE 3. SIRAYA YÜKSELDİ

2. yarıya ev sahibi çok önemli bir fırsatla başladı, ancak Eto'o'ya Volkan Demirel izin vermedi. Kalan bölümde rakibe fırsat vermeyen Fenerbahçe, mücadeleyi 1-0 kazandı ve üst üste 2. galibiyetiyle puanını 23'e çıkardı, ligde 3. sıraya yükseldi. Antalya ise 13 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada