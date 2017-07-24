FENERBAHÇE, ANTALYASPOR'DAN SAMUEL ETO'O İLE ANLAŞTI
Fenerbahçe, Antalyaspor'da forma giyen Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'yla anlaşmaya vardı.
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe transferi bitirdi. Sarı-Lacivertli kulüp, Antalyaspor'da forma giyen Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'yla anlaştı.
Sarı lacivertliler yıldız futbolcu için kulübü ile görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. Bu transferin kısa bir sürede açıklanması bekleniyor.
GEÇEN SEZON 18 GOLÜ VAR
Hatırlanacağı gibi Eto'o transferi önceki gün Fenerbahçe tarafından yalanlanmış ardından gece transfer için yapılan yalanlama kaldırılmıştı. 36 yaşındaki yıldız oyuncu geçen yıl ligde 18 gol atmıştı.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
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