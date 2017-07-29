Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili, "Türkiye Futbol Direktörü'nün istifa ettiği belirtiliyor. İstifa ettiyse zaten hukuken tazminat alamaz. Biz bu konunun takipçisiyiz." dedi.

Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında, üyelerin konuşmalarına cevap verdi.

Üyelerin Fatih Terim'in ayrılışıyla ilgili yaptığı konuşmalar üzerine Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"BİZ İSTİFAYLA SONLANMIŞ BİR İLİŞKİDE TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARŞIYIZ"

"Bu konu, federasyon ile futbol direktörü arasındaki bir konu. Biz taraf değiliz ama şunu söyleyebiliriz, bu sözleşme eğer karşılıklı sonlandırıldıysa tazminatın olmaması gerekir. Basına yansıyan federasyon açıklamasında, Türkiye Futbol Direktörü'nün istifa ettiği belirtiliyor. İstifa ettiyse zaten hukuken tazminat alamaz. Biz bu konunun takipçisiyiz. Bunun takibi Türkiye Futbol Federasyonu genel kurullarında yapılıyor. Gerekli konuşmaları yapıp tavrımızı net şekilde gösteririz. Biz, istifayla sonlanmış bir ilişkide tazminat ödenmesine karşıyız."

"FENERBAHÇE'NİN TRANSFER YASAĞI YOK"

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin UEFA'yla yaptığı anlaşmanın anlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin bir transfer yasağı yok. UEFA ile yaptığımız 4 yıllık bir anlaşma var. Anlaşmaya göre kar-zarar oranını belli bir noktada tutmak lazım. Birinci yıl hedefi 20 milyon avro, ikinci yıl 15 milyon avro, üçüncü yıl 5 milyon avro ve son sene hiç zarar etmeden sezonu tamamlamak gerekiyor. Burada Fenerbahçe'nin bir transfer yasağı yok. Bu anlaşma dışında transfer yaparsanız sadece UEFA listesine yazamıyorsunuz."

"ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK İÇİN AZAMİ GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Söz konusu anlaşmanın sadece Fenerbahçe özelinde değil, Avrupa'da büyük futbol kulüpleriyle de yapıldığını dile getiren Mosturoğlu, "Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın böyle bir sözleşmesi olduğunu biliyorum. Galatasaray'ın sözleşmesi yok, Trabzonspor'un da olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Trabzonspor bu sezon Avrupa'da yok. Geçen yıl sözleşme şartlarını yerine getirdik. Bu şartları yerine getirmek için azami gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiğimiz UEFA Başkanı, bizim gibi ülkelerde bu kriterlerin gözardı edilebileceğini söylemişti. Bu sene 15 milyon avroya, önümüzdeki sene de 5 milyon avroya inmek hedefimiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: haberinburada