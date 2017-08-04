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FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ VARDAR OLDU


Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Vardar Oldu
Tarih : 04 Ağustos 2017, 15:00
Puan Ver : Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Vardar Oldu(6/10)2

Sturm Graz'ı 2-1 ve 1-1'lik skorlarla saf dışı bırakan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-OFF turundaki rakibi belli oldu.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Fenerbahçe, Makedon temsilcisi Vardar ile ilk maçı Makedonya'da oynayacak. UEFA Avrupa Ligi play off turundaki ilk maç 17 Ağustos Perşembe, rövanş maçı ise 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe - Vardar

Shkendija - AC Milan

Panathinaikos - Atletich Bilbao

Osijek - Avusturya Wien

Limassol - Midtjylland

Kızılyıldız - Krasnodar

Braga - Hajnafnour

Brugge - AEK

Everton - Hajduk

Dinamo Kiev - Maritimo

Salzburg - Vitoroul

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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