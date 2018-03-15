FIBA Kadınlar Avrupa Liginde Fenerbahçe, deplasmanda Sopron Basket'e 67-46 mağlup oldu ve Final-Four'a kalamadı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü maçında konuk olduğu Macaristan ekibi Sopron Basket'e 67-46 yenilen Fenerbahçe, seriyi 2-1 kaybederek elendi.

Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-17'lik skorla önde geçen taraf sarı-lacivertliler oldu. İkinci periyotta skor üstünlüğünü ele alan ev sahibi takım, devre arasına 33-31 önde gitti.

SOPRON BASKET ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARKI AÇTI

İkinci yarıda etkili bir basketbol ortaya koyarak farkı açan Sopron Basket, üçüncü çeyreğini 52-43 üstün geçtiği mücadeleden 67-46 galip ayrıldı ve seriyi 2-1 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Sopron Basket, Yakın Doğu Üniversitesi, Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg'dan sonra Dörtlü Final'e kalan son takım oldu.

Geride kalan 6 sezonda Dörtlü Final oynayan Fenerbahçe ise bu kez son 4 takım arasına kalamadı.

Kaynak: haberinburada