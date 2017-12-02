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Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: Zirvede Olma Alışkanlığını Yeniden Kazandıracağım

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI ALİ KOÇ: ZİRVEDE OLMA ALIŞKANLIĞINI YENİDEN KAZANDIRACAĞIM

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, "Fenerbahçemizin futbolda zirvede olma alışkanlığını yeniden kazandırabilmek, özlenen Fenerbahçe'yi ortaya çıkarmak için yola çıktım." dedi.

Tarih : 02 Aralık 2017, 10:50
Puan Ver : Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: Zirvede Olma Alışkanlığını Yeniden Kazandıracağım(8/10)4

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya yönelik önemli bir açıklama yaptı. Koç, "Fenerbahçemizin zirvede olma alışkanlığını yeniden kazandırabilmek, Fenerbahçe'yi hak ettiği potansiyele ulaştırmak istiyoruz" dedi.

İşte Ali Koç'un kendi internet sitesi üzerinden yaptığı o açıklama...

"Önce bir taraftar olarak tribünde, sonra bir kongre üyesi olarak Kalamış'ta, 2006-2012 yılları arasında asbaşkan olarak yönetim kurulunda görev yapma şerefine eriştiğim Fenerbahçe Ailesi'nde yeni bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşıyorum.

"HEYECAN ANLATILMAZ"

Bu öyle bir heyecan ki anlatılamayacak, paylaştıkça büyüyecek, gün geçtikçe derinleşecek… Fenerbahçe yolculuğumun bugüne kadarki sürecinde, kalbini Sarı-Lacivert'e koşulsuzca veren, hayatını Çubuklu'ya adayan çok fazla 'takım arkadaşımızla' tanışma şansım oldu. Kimi hayatının ilk gününden itibaren kimi Fenerbahçemizin onurlu duruşundan kimi de tarihimizden etkilenerek "Fenerbahçeliyim!" diyen yüzlerce, binlerce taraftar…

"HEDEF: ZİRVEDE OLMA ALIŞKANLIĞINI YENİDEN KAZANDIRABİLMEK"

Ve her birimiz için Fenerbahçemizin kalplerdeki yeri tartışılmaz! Tarihimiz boyunca bir çok örneğini verdiğimiz, hayranlık uyandıran birliğimizi kaybetmenin verdiği derin üzüntü ile bu eksikliği onarmak, yeniden bir ve bütün olabilmek,

Fenerbahçemizin, bugün amatör branşlarda olduğu gibi futbolda da zirvede olma alışkanlığını yeniden kazandırabilmek,

Mali yapımızı, doğru finansal yönetim ve şeffaflık ilkesiyle yeniden ayağa kaldırabilmek,

En büyük milli değerlerimizden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü markasını, hak ettiği potansiyele ulaştırmak,

"ÖZLEDİĞİMİZ FENERBAHÇE İÇİN YOLA ÇIKTIM"

Başta spor dünyasındaki paydaşları olmak üzere toplumun tüm kesimlerine saygı duyan ve saygı duyulan bir Fenerbahçe için kısacası, camiası bir ve bütün, Özlediğimiz Fenerbahçe için yola çıkmış bulunuyorum.

Ve bu yolda desteğiniz bizim için çok değerli!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adaylığım süresince, bu web sitesi ve bağlı sosyal medya hesapları ile değerli görüş, öneri ve eleştirilerinizi almamızın son derece faydalı olacağına inanıyorum.

"GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ"

Bu bağlamda, internet sitemizde yer alan #SiziDinliyoruz bölümünden bize ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

Desteğiniz ve heyecanımıza ortak olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim.

Sevgi ve Saygılarımla,

Ali Y. KoçFenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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