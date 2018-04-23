FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından basın toplantısı düzenleme kararı aldı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaşanan süreçle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Aziz Yıldırım'ın 24 Nisan Salı günü saat 14:00'da bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
Aziz Yıldırım'ın gündemle ilgili ve özellikle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakkında konuşması bekleniyor.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00'da bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.
Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
Kaynak: haberinburada
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