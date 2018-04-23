Fenerbahçe Yıldızlarıyla Farka Koştu
Toronto'da Minibüs Önüne Çıkan Herkesi Ezdi: 10 Yaralı
23 Nisan'da Türk Yıldızları'ndan Gösteri!
Ysk Başkanı Tek Tek Anlattı! İşte 100 Bin İmzayla İlgili Tüm Detaylar
Tsk'nın Sosyal Paylaşım Sitelerini Takip Edin
Jürgen Klopp'tan Cengiz Ünder'e Büyük Övgü: Fantastik
Fenerbahçe Maçında Çıldırtan Ofsayt Kararı!
Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü
Erdoğan'dan Chp'li Özel'e: Aşağı İnseydim Ağzının Payını Verirdim!
Ysk Başkanı'ndan Erken Seçim Takvimi Açıklaması: Uyum Yasalarından Sonra Açıklanacak
Erdoğan'dan Chp - İyi Parti İşbirliği Ve Gül'ün Adaylığına İlk Yorum
Fatih Portakal Bombayı Patlattı! İşte Chp'nin Adayı Olacak 2 İsim
Türk Oyuncu La Casa De Papel Dizisinde Rol Alacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Basın Toplantısı Düzenleyecek
İzmir Metrosunda Çocuklardan Güldüren Anonslar
İsrail, Golan Tepeleri'ne Yapılan Saldırıya Anında Karşılık Verdi
Binlerce Kişi Aya Yorgi'ye Tırmandı! İpleri Koparmadan Götürenlerin Dileği Kabul Oluyor
İyi Parti'den Ortak Aday Açıklaması! Tek Bir İsme 'evet' Dediler
Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Son Düdüğe Kadar Şampiyonluğu Kutlamam

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Basın Toplantısı Düzenleyecek

FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 20:20
Puan Ver : Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Basın Toplantısı Düzenleyecek(9/10)5

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaşanan süreçle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Aziz Yıldırım'ın 24 Nisan Salı günü saat 14:00'da bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Aziz Yıldırım'ın gündemle ilgili ve özellikle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakkında konuşması bekleniyor.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00'da bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.

Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Başkanı  Aziz  Yıldırım  Basın  Toplantısı  Düzenleyecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER