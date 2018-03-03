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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım beraat etti

FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM BERAAT ETTİ

Aziz Yıldırım, hakkında geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı veren hakim ile kulübün eski yöneticisi Recep Özcan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Tarih : 03 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Beraat Etti(7/10)3

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, hakkında geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı veren hakim ile kulübün eski yöneticisi Recep Özcan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada aldığı ceza beraate döndü.

"SÖZLER, ŞEREF VE ONURU RENCİDE EDİCİ DEĞİL"

22 bin 100 lira adli para cezası alan başkan Yıldırım'ın cezasını Yargıtay, "Sözler şeref ve onuru rencide edici değil" diyerek bozdu.

SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADIĞI GEREKÇESİYLE BERAAT ETTİ

Yerel mahkeme bozma kararına uyarak önceki kararından vazgeçti. Suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle başkan Aziz Yıldırım beraat etti. Kaynak: Habertürk


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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