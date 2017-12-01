FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde proje kapsamında bahçesine pota yapılan Kızılpınar İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünce yürütülen "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında bahçesine pota yaptırılan Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar İlkokulunu ziyaret etti.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Başkan Yıldırım, Kızılpınar İlkokuluna gerçekleştirdiği ziyarette bir araya geldiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Çerkezköy Fenerbahçeliler Derneği üyelerinin hazırladığı yemekli toplantıya da katıldı. Toplantıda dernek üyelerinin yanı sıra Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva da hazır bulundu.
FORMA HEDİYE ETTİ
Toplantının sonunda Yıldırım, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasın Başkanı Süleyman Kozuva'ya, kendi isimlerinin yazılı olduğu 59 numaralı Fenerbahçe formaları hediye etti.
Yıldırım, daha sonra toplantının yapıldığı yerin yanında bulunan Çerkezköy Mesleki Eğitim Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Öğrenciler, Aziz Yıldırım'a el yapımı Fenerbahçe arması hediye etti. Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdiği öğrencilere derslerinde başarı diledi.
Kaynak: haberinburada
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