FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında Düzce'de öğrencilerle bir araya geldi.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında Düzce'de 10 okula kurulan potaların açılışını Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri yaptı.
DÜZCE'DE 10 OKULA POTA YAPILDI
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında başlattığı, '1907 Okul 1907 Pota' projesi çerçevesinde Düzce'de 10 okula pota yapıldı. Potaların açılışı için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri gerçekleştirdi.
Aziz Yıldırım ve beraberindekiler ilk olarak Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ettiler. Sonrasında ise Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu'na giden Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, burada öğrenciler tarafından sarı-lacivertli bayraklarla karşılandı."ÇOCUKLARIMIZIN BASKETBOLA SEVGİSİ ARTACAK"
Törende bir konuşma yapan Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Mithat Yenigün, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük ve en güçlü sivil toplum kuruluşu olduğu için çocuklarımızın yetişmesini sağlamak ve yetiştikleri zaman da ülkeye hizmet için yarış halinde olmalarını istiyor. Düzce'de 10 okula yerleştirilen potaların açılışı için geldik. Bu potalardan faydalanarak çocuklarımızın basketbola sevgisi artacaktır. Ülke ve yurt dışında başarılarını görerek gururlanacağız" diye konuştu.
Konuşmanın ardından ise potaların açılışı yapıldı. Açılış sonrasında Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli yöneticiler öğrencilerin gösteri maçını izledi.
Kaynak: haberinburada
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