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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Rize'de Otobüsümüzü Kurşunlayanlar Yakalansın

FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM: RİZE'DE OTOBÜSÜMÜZÜ KURŞUNLAYANLAR YAKALANSIN

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gillette-Milliyet Yılın Spor Ödüllerinde aldığı ödülün ardından, Rize'de Fenerbahçe otobüsünü kurşunlayanların bulunmasını istedi.

Tarih : 04 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Rize'de Otobüsümüzü Kurşunlayanlar Yakalansın(7/10)3

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde 2017 yılının en iyi spor adamı ödülünü kazanırken aldığı ödülün ardından yaptığı konuşmada çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Aziz Yıldırım'ın aldığı ödül sonrası yaptığı konuşma;

"3 TEMMUZ'DAN BERİ..."

2000'li yıllarda 3 kere aday gösterilmiştim. Bana oy verenlere, beni buraya layık görenlere teşekkür ederim. 2006 yılı itibariyle Türkiye'de başlayan FETÖ örgütünün devleti ele geçirme, rejimi bozma operasyonlarında maalesef Fenerbahçe de devletin bir kurumu olarak yer almıştır. 3 Temmuz'dan beri Fenerbahçe'de bir anti devrim yaşanmıştır.

"RİZE'DE KURŞUNLANAN OTOBÜSÜN FAİLLERİ"

Bundan 3 yıl önce Rize'de lider olmuş Fenerbahçe takımının otobüsü kurşunlanmıştır. Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlanmış, Allah'ın yardımıyla sporcularımıza bir şey olmadan, mucize şekilde ölüm olayı gerçekleşmemiştir. 3 yılda bu olay aydınlatılamamıştır. Bu olayın faillerinin bulunarak kamuoyuna duyurulmasını bekliyoruz. Sayın İç İşleri Bakanı, sayın Cumhurbaşkanı'na buradan bu olayın faillerinin açıklanmasını istiyorum.

"BU ÜLKE BAŞKA TÜRLÜ HUZUR BULAMAZ"

Başka herhangi bir takım FETÖ saldırısı sonrası ayakta duramazdı. Fenerbahçe, taraftarının gücüyle ayakta durmuştur. Bu terör örgütü temizlenmediği sürece bu ülkede huzur bulamayız.

"HAKEM VE DİĞER ETKENLER...

Sayın TFF başkanına teşekkür ediyorum. Barış ve kardeşliğin sağlanması için hakemler ve diğer etkenlerin en az seviyeye indirilmesi gerektiğini buradan belirtmek istiyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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