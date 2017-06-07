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fenerbahçe - beşiktaş final serisi ne zaman başlıyor?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ FİNAL SERİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki play-off final serisinin programı belli oldu.

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:42
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Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, serinin ilk maçını 9 Haziran Cuma günü Ülker Sports Arena'da yapacak.



Ülker Sports Arena'daki iki karşılaşmanın ardından play-off final serisinin 3. ve 4. maçları, Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.



Final serisinde 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyonluğunu ilan edecek.



İki takım arasındaki final serisinin programı şöyle:



9 Haziran Cuma:



20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan



11 Haziran Pazar:



18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan



14 Haziran Çarşamba:



20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe



16 Haziran Cuma:



20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe

 



 



kaynak:sabah








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