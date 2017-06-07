









Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, serinin ilk maçını 9 Haziran Cuma günü Ülker Sports Arena'da yapacak.







Ülker Sports Arena'daki iki karşılaşmanın ardından play-off final serisinin 3. ve 4. maçları, Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.







Final serisinde 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyonluğunu ilan edecek.







İki takım arasındaki final serisinin programı şöyle:







9 Haziran Cuma:







20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan







11 Haziran Pazar:







18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan







14 Haziran Çarşamba:







20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe







16 Haziran Cuma:







20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe











kaynak:sabah