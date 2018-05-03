Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Öncesi! Canlı Aktarıyoruz
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Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Öncesi! Canlı Aktarıyoruz

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ! CANLI AKTARIYORUZ

TFF'nin kaldığı yerden devam etmesine karar verdiği Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi sarı-lacivertliler stada ulaştı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 20:30
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'kaldığı yerden devam' kararı aldığı Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Beşiktaş, federasyonun aldığı karara rağmen daha önce maçı çıkmayacağını açıklamıştı.

İŞTE FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ YAŞANANLAR:

19:36 Fenerbahçe esame listesini bildirdi: Volkan, Hasan Ali, Neustaedter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado. Fenerbahçe 11'inde sakatlığı bulunan Dirar yerine zorunlu olarak İsmail Köybaşı yer aldı.

19:27 Aykut Kocaman, sahaya çıktı.

19:13 Beşiktaş'ta akşam antrenmanı sona erdi, futbolcuların bir bölümü tesislerden çıkış yaptı.

19:04 Fenerbahçe takım otobüsü Fenerbahçe Ülker Stadı'na ulaştı.

18: 46 Kadıköy'de hakemler zemin kontrolü için sahaya çıktı.

18:40 Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Tesisleri'nden ayrıldı ve Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.

10:00 Olaylı derbi sonrası TFF'nin kaldığı yerden tamamlanması kararı verdiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş, maç sabahı yapılan eşgüdüm toplantısına temsilci göndermedi.

Sabah saat 10:00'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda karşılaşmanın temsilcileri Berk Özbek, Selim Arıcı, Cengiz Akar ve Ercan Okur, maçın 4. hakemi Suat Arslanboğa ve Fenerbahçe İdari menajeri Hasan Çetinkaya, eşgüdüm toplantısı için bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü'nden bu toplantıya katılan olmadı. Karşılaşmanın temsilcileri, 15 dakika bekledikten sonra toplantıyı sonlandırdılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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