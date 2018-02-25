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Fenerbahçe, Beşiktaş soyunma odasını boyayacak

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ SOYUNMA ODASINI BOYAYACAK

Fenerbahçe sağlık heyeti, Beşiktaş derbisi öncesi soyunma odasını sarı-lacivert kartonlarla kaplayacak.

Tarih : 25 Şubat 2018, 19:00
Puan Ver : Fenerbahçe, Beşiktaş Soyunma Odasını Boyayacak(10/10)6

Fenerbahçe, Başakşehir maçında başlattığı sarı renk ağırlıklı soyunma odası uygulamasına Beşiktaş derbisinde de devam edecek.

Sarı-lacivertlilerin sağlık heyeti, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki misafir takım soyunma odasının turuncu olması nedeniyle, takımdan önce stada gelip duvarları sarı kağıtlarla kaplamış ayrıca soyunma odasına futbolcuların gol sevinçlerini gösteren bazı figürler eklenmişti.

MAÇTAN ÖNCE YAPILIP MAÇ SONU SÖKÜLECEK

Bu uygulamaya Vodafone Park Stadı'nda da devam edilecek. Sağlık heyetinin belirlediği dizayn, maçtan önce takım gelmeden soyunma odasında yapılacak. Maç sonu ise sökülecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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