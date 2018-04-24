FENERBAHÇE BEŞİKTAŞLI TOLGA'YA DAVA AÇIYOR
Fenerbahçe, derbide çıkan olayların sorumlusu olarak gösterdiği Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'e dava açacak.
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'e Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbide taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle dava açma kararı aldı.
"TOLGA OLAYLARI BAŞLATIYOR"
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, "Olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftarla göz göze gelmesiyle başlıyor. Olayları tahrik eden Tolga Zengin. Uğradığımız maddi-manevi zararın tazmini için Tolga Zengin'e dava açacağız" dedi.
"ŞAMPİYON OLAMAMANIN ACISINI ÇIKARIYORLAR"
Başkan Yıldırım da "Tolga Trabzonlu, Şenol Güneş Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu. Trabzonlular, 1995-96 sezonunda şampiyon olamamanın acısını çıkarıyor" iddiasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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