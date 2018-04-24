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Fenerbahçe Beşiktaşlı Tolga'ya dava açıyor

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞLI TOLGA'YA DAVA AÇIYOR

Fenerbahçe, derbide çıkan olayların sorumlusu olarak gösterdiği Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'e dava açacak.

Tarih : 24 Nisan 2018, 18:00
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Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'e Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbide taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle dava açma kararı aldı.

"TOLGA OLAYLARI BAŞLATIYOR"

Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, "Olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftarla göz göze gelmesiyle başlıyor. Olayları tahrik eden Tolga Zengin. Uğradığımız maddi-manevi zararın tazmini için Tolga Zengin'e dava açacağız" dedi.

"ŞAMPİYON OLAMAMANIN ACISINI ÇIKARIYORLAR"

Başkan Yıldırım da "Tolga Trabzonlu, Şenol Güneş Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu. Trabzonlular, 1995-96 sezonunda şampiyon olamamanın acısını çıkarıyor" iddiasında bulundu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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