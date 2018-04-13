Sezon başında ilk 11'in değişmez ismi olan daha sonra kulübeye çekilen, gol ve asist istatistiği ile Fenerbahçe'ye puan kazandıran Valbuena için Aykut Kocaman'a baskı var.

Mathieu Valbuena, Fenerbahçe gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İstatistikler Fransız yıldızın sonradan girdiği karşılaşmalarda daha verimli olduğunu söylese de sarı-lacivertli camiadan teknik direktör Aykut Kocaman'a '11'de oynat' baskısı var.

Sonradan girdiği Osmanlıspor mücadelesinde oyunun kaderini değiştiren deneyimli hücumcunun Roberto Soldado ve Giuliano ile uyumu dikkat çekiyor. Aykut Hoca, hem İspanyol golcüsü hem de Sambacı'yı ilk 11'de düşünse de Valbuena'ya ise hamle oyuncusu gözüyle bakıyor.

AATIF'A KULÜBE GÖRÜNDÜ

Hafta başından beri yapılan taktik idmanlarda tercihini Aatif'tan yana kullanacak gibi dursa da camianın beklentisi üzerine çareler üreten hoca, Valbuena'yı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de oynatabilir.

Söz konusu üçlüyü aynı anda sahaya sürüp fişi erken çekme ihtimalini göz önünde bulunduran Aykut Kocaman, böyle bir tercihte bulunursa Aatif ve Fernandao'yu kulübede oturtacak. Skora göre Alper Potuk'u da oyuna girmesi beklenirken, kazanan kadronun büyük bir aksilik olmazsa bozulmayacağı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada