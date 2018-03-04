FENERBAHÇE DARMADAĞIN
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.
GOLLER
Akhisarspor'un gollerini 14. dakikada Serginho, 35. dakikada Yevhen Seleznyov, 59. dakikada Daniel Larsson kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 57. dakikada Giuliano, 67. dakikada Aatif attı.
FENERBAHÇE 44 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe 44 puanda kalırken, Teleset Mobilya Akhisarspor'un puanı 33 oldu.
Kaynak: haberinburada
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