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Fenerbahçe Deplasmanda Bursaspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Fenerbahçe Deplasmanda Bursaspor'u 1-0 Mağlup Etti

FENERBAHÇE DEPLASMANDA BURSASPOR'U 1-0 MAĞLUP ETTİ

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Fenerbahçe zorlu Bursaspor deplasmanında Guliano'nun penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Fenerbahçe Deplasmanda Bursaspor'u 1-0 Mağlup Etti(10/10)6

Süper Lig 15. hafta açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı. Bursaspor taraftarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başladı.

İLK TEHLİKELİ ATAK FENERBAHÇE'DEN

Karşılaşmanın 19. dakikasında ceza sahası önünde topla buluşan Janssen dönerek bir vuruş gerçekleştirdi fakat meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından auta gitti.

VOLKAN'DAN KRİTİK MÜDAHALE

Sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Aziz Behich son çizgiye inen topu ortaladı, tecrübeli kaleci Volkan Demirel Stancu'dan önce topu tokatlayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

JANSSEN SAKATLANDI YERİNİ SOLDADO'YA BIRAKTI

Mücadelenin 40. dakikasında Fenerbahçe'nin golcü ismi Janssen sakatlanarak oyuna devam edemedi. Janssen'in yerine oyuna Soldado dahil oldu.

Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca ilk yarı 0-0 berabere sonuçlandı

FENERBAHÇE GULIANO İLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 64. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Dirar'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Soldado Ekong'un müdahalesi ile yerde kalınca Ali Palabıyık beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Guliano takımını 1-0 öne geçirdi.

BURSASPOR GOLE YAKLAŞTI

80. dakikada Batalla'nın sağ taraftan kullandığı kornere Ekong iyi yükseldi düzgün de bir kafa vuruşu yaptı fakat top kale direğinin hemen üzeriden auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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