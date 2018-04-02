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Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a gol olup yağdı

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYSERİSPOR'A GOL OLUP YAĞDI

Süper Ligde Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u Soldado (2), Aatif, Şener ve Giuliano'nun golleriyle 5-0 mağlup etti.

Tarih : 02 Nisan 2018, 22:30
Puan Ver : Fenerbahçe Deplasmanda Kayserispor'a Gol Olup Yağdı(6/10)2

Spor Toto Süper Lig 27. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşı.

İLK TEHLİKELİ ATAK KAYSERİSPOR'DAN

Mücadelenin 4. dakikasında Kayserisporlu Deniz Türüç ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla şutunu çekti fakat top kale direğinin yanından auta gitti.

FENERBAHÇE İLK ATAĞINDA GOLÜ BOLDU

8. dakikada Mehmet Topal'ın ara pasına hareketlenen Soldado, kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

AATIF'DAN MUHTEŞEM GOL

Ceza sahası dışında topla buluşan Aatif, çok sert bir vuruşla takımını Kayserispor karşısında 12. dakikada 2-0 öne geçirdi.

İLK YARININ SON DAKİKASINDA SOLDADO YENİDEN SAHNEDE

Karşılaşmanın 44. dakikasında Josef'in Giuliano'ya gönderdiği topta Brezilyalı yıldız estetik bir pasla topu Soldado ile buluşturdu. golcü futbolcu ilk şutunda kaleciye takıldı fakat dönen topa bir kez daha vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Fenerbahçe soyunma odasına 3-0 önde gitti.

KAYSERİSPOR TARAFTARINDAN VOLKAN DEMİREL'E TEPKİ

Karşılaşmanın 53. dakikasında Fenerbahçe'nin 3-0 önde olduğu dakikalarda Volkan Demirel aleyhinde küfürlü tezahüratlara başlayan tribünler, 55. dakikada harekete geçti. Volkan Demirel'e yabancı madde yağarken, hakem Ümit Öztürk maçı durdurdu ve kaptanlardan tribünlere sakin olmasını söylemesini istedi.

ŞENER ÖZBAYRAKLI FARKI 4'E ÇIKARDI

Zorlu mücadelenin 58. dakikasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Şener Özbayraklı açısının dar olmasına rağmen sert bir şut çıkardı ve durumu 4-0'a taşıdı.

SON SÖZÜ GIULIANO SÖYLEDİ

Defansın arkasına hareketlenen Dirar, kaleciden sıyrıldıktan sonra müsait pozisyondaki Giuliano'yu gördü. Brezilyalı futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 5-0.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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