Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Fenerbahçe zorlu deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

KAYSERİSPOR: Vedat, Levent, Kucher, Toledo, Kana Bıyık, Şamil, Güray, Varela, Ryan Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:

Kayserispor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 25 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 20'sinde mağlup olmadı (15G 5B 5M).Kayserispor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye üç maçtır yenilmiyor (1G 2B). Bu, sarı kırmızılı ekibin Fenerbahçe karşısında elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi.Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı son üç maçta rakibine toplam 10 gol attı. Aynı sayıda golü bundan önceki 14 maçta kaydedebilmişlerdi.Bu eşleşmede oynanan son üç maçta toplam 17 gol oldu (maç başına 5,7). İki takım arasında ligde oynanan toplam 25 maçta 80 gol atılırken (maç başına 3,2), bu eşleşmediki hiçbir maç golsüz sonuçlanmadı.Kayserispor evinde oynadığı son 13 Süper Lig maçının 11'inde yenilmedi (6G 5B 2M) ve iç sahadaki son iki maçını 3-2'lik skorlar ile kazandı.

Kaynak: haberinburada