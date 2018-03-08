FENERBAHÇE, DERBİDE GALATASARAY'I DEVİRDİ
Fenerbahçe, Efeler Ligi Play Off Çeyrek Final 2. karşılaşmasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti ve deride durumu 1-1'e getirdi.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi Play Off Çeyrek Final 2. karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin setleri; 17-25, 25-22, 25-20 ve 25-19 tamamlandı.
SON MAÇ PAZAR GÜNÜ OYNANACAK
Yarı finalisti belirleyecek serinin üçüncü ve son maçı 11 Mart 2018 Pazar günü yine Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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