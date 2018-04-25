FENERBAHÇE DOĞUŞ, FİNAL FOUR BİLETİNİ BİR SONRAKİ MAÇA BIRAKTI
Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off serisinde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, İspanyol ekibi Baskonia'ya 88-83 mağlup oldu ve seride durum 2-1'e geldi.
Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off serisinde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Baskonia'ya 88-83 mağlup oldu.
Maça Bobby Dixon'ın üçlükleriyle başlayan temsilcimize, Rodrigue Beaubois'nın üçlükleriyle yanıt veren Baskonia, ilk 5 dakikalık bölümü 13-8 önde geçti. Huertas'ın sayılarıyla da 3:55 kala Baskonia, skoru 18-10'a getirdi. Ama kenardan gelen Guduric'in etkili oyunuyla temsilcimiz, ilk çeyreğin bitimine 2:17 kala 18-18 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğü ele geçiren temsilcimiz ilk çeyreği, 19-20 önde tamamladı.
SOYUNMA ODASINA TEMSİLCİMİZ 9 SAYI GERİDE GİRDİ
İkinci çeyreğin ilk 3 dakikalık bölümü 24-24 geçilse de Baskonia, 5:32 kala skoru 29-24'e getirdi. Son bölümde Huertas ve Voigtmann'ın dış şutlarıyla etkili olan Baskonia, farkı daha da açtı ve ilk yarıyı 47-38 üstün kapattı.
Baskonia'da Rodrigue Beaubois 14 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken temsilcimizde de Luigi Datome 7 sayıyla skor anlamında öne çıkan isimdi.
Üçüncü çeyreğe temsilcimiz etkili başlayıp farkı azaltsa da Baskonia, Poirier ve Beaubois'nın sayılarıyla tekrar farkı açarak 5:45 kala skoru 56-46'ya getirdi. Fakat temsilcimiz Datome'nin üçlüğüyle 4:18 kala tekrar farkı indirerek skoru 58-54 yaptı. Çeyreğin son bölümünde etkinliğini daha da arttıran temsilcimiz, üçüncü periyodu 67-66 ile noktaladı.
SERİDE DURUM 2-1'E GELDİ
Son çeyreğe Timma'nın sayılarıyla etkili başlayan Baskonia, 8:29 kala skoru 72-66 yaptı. Timma ile bir üçlük isabeti daha bulan Baskonia, 7:45 kala skoru 75-66'ya getirdi. Temsilcimiz son çeyreğin ilk bölümünde sayı bulamazken 5:22 kala da Baskonia, skoru 82-66 yaptı. Son bölümde temsilcimiz geri dönmesine rağmen öne geçmeyi başaramadı ve karşılaşmadan 88-83'lük skorla mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla temsilcimizin üstünlüğünün sürdüğü seride durum 2-1'e gelirken Fenerbahçe Doğuş'un Play-Off dönemlerindeki 11 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
Serinin dördüncü maçı 26 Nisan Perşembe günü yine Baskonia'nın sahası Fernando Buesa Arena'da oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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