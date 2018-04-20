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Fenerbahçe Doğuş, Final Four'a bir adım daha yaklaştı

FENERBAHÇE DOĞUŞ, FİNAL FOUR'A BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

THY EuroLeague'in play-off etabında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Baskonia ile oynadığı ikinci maçı da 95-89'luk skorla kazandı. Fenerbahçe seride durumu 3-0'a getirirse Final Four'a kalacak.

Tarih : 20 Nisan 2018, 23:30
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş, Final Four'a Bir Adım Daha Yaklaştı(9/10)5

Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off etabında Baskonia'ya karşı ikinci maçına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, bu karşılaşmadan da 95-89'luk skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Baskonia, 8:34 kala 0-6'lık üstünlüğü yakaladı. Bu anın sonrasında mola alan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, 7:31 kala skoru 6-6'ya getirdi. Timma ile dış şut isabetleri bulan Baskonia, ilk 5 dakikayı 10-15 üstün geçen taraf oldu. 3:11 kala ise temsilcimiz tekrar 18-17'lik üstünlüğü yakaladı. Son 1 dakikaya da temsilcimiz 25-17 önde girmesine rağmen Voigtmann ve Janning ile üçlük isabetleri bulan Baskonia, ilk çeyreği 25-23 sonlandırdı.

SOYUNMA ODASINA TEMSİLCİMİZ 4 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyrekte 8:25 kala Baskonia, 27-29 öne geçti. Sonrasında Datome ve Vesely ile etkili olan temsilcimiz, 4:47 kala 39-36 üstün taraftı. Farkı daha da arttıran Fenerbahçe, 2:37 kala 48-39'luk skoru yakaladı. Fakat yine Timma ile etkili olan Baskonia, 1:10 kala skoru 51-46 yaptı. İlk yarı da temsilcimizin 53-49'luk üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Baskonia, 7:22 kala 56-57'lik skorla öne geçmeyi başardı. Fakat Melli ve Kalinic ile reaksiyon gösteren temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 66-59 önde geçti. Kalan bölümde tekrar etkili olmayı başaran Baskonia, üçüncü çeyreğin sonunda farkı azaltarak son çeyreğe 71-68'lik skorla girdi.

Son çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, ilk 5 dakika geçilirken skoru 84-75'e getirmeyi başardı. Son 3 dakikaya girilirken Baskonia, farkı 4 sayıya kadar indirse de kalan bölümde üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, karşılaşmadan 95-89'luk skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE 11. GALİBİYET

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş, seride 2-0 öne geçerken Play-Off'larda da üst üste 11. galibiyetini elde etti.

Serinin üçüncü maçı 24 Nisan Salı günü Baskonia'nın sahası Fernando Buesa Arena'da oynanacak. Temsilcimiz, o maçı da kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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