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Fenerbahçe Doğuş Final-Four'da! İşte temsilcimizin rakibi

FENERBAHÇE DOĞUŞ FİNAL-FOUR'DA! İŞTE TEMSİLCİMİZİN RAKİBİ

THY Euroleague'de Play-Off serisi dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, İBaskonia'yı deplasmanda 92-83 mağlup etti ve Final Four'a yazdırdı. Temsilcimizin rakibi Zalgiris oldu.

Tarih : 27 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş Final-Four'da! İşte Temsilcimizin Rakibi(9/10)5

Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off serisi dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Baskonia'yı 92-83 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve adını Final Four'a yazdırdı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Baskonia, temsilcimiz karşısında 6:44 kala 11-6 üstünlüğü yakaladı. İlk 5 dakikalık bölüm de ev sahibinin 14-8 üstünlüğüyle geçildi. Melli ile etkili olan temsilcimiz, 1:51 kala 17-19 öne geçmeyi başardı. Son bölümde de Guduric ve Melli ile üçlük isabetleri bulan temsilcimiz, ilk çeyreği 19-25 önde tamamladı.

TEMSİLCİMİZ SOYUNMA ODASINA 16 SAYI ÖNDE GİTTİ

İkinci çeyreğe de Melli ve Guduric'in basketleriyle etkili başlayan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, ilk 3 dakika geçilirken skoru 22-33'e getirdi. Farkı koruyan temsilcimiz, son 4:23'lük bölüme de 26-37 üstün girmeyi başardı. Kalinic ile etkili olan Fenerbahçe, 1:40 kala da 30-46'lık skoru yakaladı. Kalan bölümde de farkı koruyan temsilcimiz, ilk yarıyı 32-48 önde kapattı.

Üçüncü çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Baskonia tarafında alınan teknik faullerin de ardından farkı iyice açarak 4:23 kala 47-68'lik skoru yakaladı. Fakat Baskonia, 13-0'lık seriyle 1:46 kala skoru 60-68 yaptı. Baskonia'nın serisiyle fark azalsa da temsilcimiz periyodu 62-72'lik skorla çift haneli farkla önde kapattı.

Son çeyreğin ilk bölümünde farkı tekrardan arttıran Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikalık bölümü 69-84 önde geçti. Kalan bölümde de rakibinin geri dönüşüne izin vermeyip üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 92-83 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz seriyi 3-1 kazandı ve üst üste 4. kez Final Four'a kalmayı başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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