Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 112-83 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 21. galibiyetini elde etti. Bordo-mavili takım ise 15. yenilgisini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, Guduric'in sayılarıyla 7. dakikayı 21-14 üstün geçti. Wanamaker ve Vesely'in pota altından kaydettiği sayılarla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 31-24 önde tamamladı.

FARK ÇİFT HANEYE ULAŞTI

İkinci çeyreğe Sinan Güler'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 13. dakikada çift haneli farka ulaştı: 40-28. Ozan Anton Odabaşı'nın sportmenlik dışı faulü sonrası 19. dakikada farkı 15 sayıya (57-42) çıkaran Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 57-44 üstün gitti.

FARK 6'YA KADAR İNDİ AMA...

İkinci yarıda hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Doğuş karşısında Bora Hun Paçun'un pota altından, Eldridge'nin dış atışlardan bulduğu sayılarla Trabzonspor, 27. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 69-63. Savunmasını sertleştiren ve hızlı hücumlardan sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 80-67 üstün girdi.

FENERBAHÇE RAHAT BİTİRDİ

Son çeyreğe boyalı alandan bulduğu sayılarla 11-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada farkı 30 sayıya kadar çıkardı: 101-71. Son bölümde rahat bir oyun sergileyen Fenebahçe Doğuş, sahadan 112-83 galip ayrıldı.

Kaynak: haberinburada