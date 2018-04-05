THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, normal sezonun son maçında sahasında konuk ettiği Unicaja Malaga'ya uzatma sonunda 99-91 mağlup oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'in son hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, iç sahada konuk ettiği İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 99-91 mağlup oldu.

Temsilcimiz karşılaşmaya 4-0'lık seri ile başlasa da özellikle Salin'in etkili oyunuyla karşılık veren Malaga, 5:52 kala skoru 4-9'a getirdi. İlerleyen bölümde de üst üste dış şut isabetleri bulan Unicaja Malaga, 3:12 kala skoru 9-18 yaptı. Kalan bölümde de farkı büyük ölçüde korumayı başaran konuk ekip ilk çeyreği 14-22 önde tamamladı.

MALAGA SOYUNMA ODASINA 11 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyreğe de etkili başlayan Unicaja Malaga, 6:55 kala skoru 18-34 yaptı. İlk 5 dakikalık bölümü de konuk ekip 20-38 üstün geçti. Savunmada etkinliğini arttıran temsilcimiz, 2:14 kala 31-40 ile farkı tek hanelere indirmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı da 36-47 sona erdi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz ilk 5 dakika geçilirken skoru 48-53'e getirerek farkı indirmeyi başardı. Kalan bölümde Unicaja Malaga tekrar etkili olmayı başararak çeyreği 51-59 önde tamamladı.

MAÇIN NORMAL SÜRESÜ 83-83 BİTTİ

Son çeyreğe 11-0 seri ile başlayan temsilcimiz, 6:37 kala 62-59 üstünlüğü yakaladı. Maçın son bölümü, iki takımın da karşılıklı basketleriyle büyük çekişmeye sahne olurken son saniyelere geride giren temsilcimiz Sloukas'ın son saniye basketiyle 83-83'lük skorla uzatmaya gitti.

Uzatma periyodunda özellikle serbest atış çizgisinde hata yapmayan Unicaja Malaga, üstünlüğü ele geçirerek karşılaşmadan 91-99 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, son hafta öncesi ikinciliği garantilediği 30 maçlık normal sezonu 21 galibiyet ile noktaladı.

Fenerbahçe Doğuş'ta 26 sayı, 7 asistle oynayan Kostas Sloukas yıldızlaşırken James Nunnally 19, Jan Vesely 14 sayıyla oynadı.

Unicaja Malaga'da Nemanja Nedovic 31 sayı, 8 asist ile oynarken Adam Waczynski 18, James Augustine 11, Alberto Diaz 10 sayıyla maçı tamamladı.

Kaynak: haberinburada