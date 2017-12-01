Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya geldi ve temsilcimiz geçtiğimiz yıllarda zorlandığı deplasmanda 83-69 galip gelmeyi başardı.

İLK ÇEYREK BASKONIA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI

Karşılaşmanın ilk bölümü iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçildi. Ahmet ile etkili olan temsilcimize karşı Timma ve Malmanis'ten dış şutlar bulan Baskonia, ilk 5 dakikalık bölümü 12-9 önde geçti. Ahmet ve Vesely'den sayılar bulmaya devam eden temsilcimiz 3:28 kala 14-15 öne geçti. Beaubois ve Voigtmann ile basketler bulan ev sahibi ekip, 2:22 kala 18-15'i yakaladı. Timma ile de bir üçlük bulan Baskonia, 1:22 kala skoru 21-15 yaptı. Baskonia, serisini sürdürerek periyodu 25-15 önde tamamladı.

SOYUNMA ODASINA FENERBAHÇE ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyreğe temsilcimiz Nunnally ve Vesely'nin sayılarıyla etkili başladı ve 5:56 kala skor 29-26'ya geldi. Ahmet ile bir basket daha bulan Fenerbahçe, 4:50 kala skoru 29-28 yaptı. Fenerbahçe, Nunnally'den bulduğu üçlükle 3:07 kala skoru 33-33 ile eşitlemeyi başardı. Temsilcimiz, son 1:54 kala Wanamaker'ın basketiyle skoru 35-37 yaparak öne geçti. Periyodun kalan kısmında temsilcimiz üstünlüğünü korudu ve ilk yarıyı 37-41 önde kapattı.

Baskonia'da Tornike Shengelia 7 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Janis Timma ve yeni transfer Kevin Jones ilk yarıyı 6'şar sayıyla tamamladılar.

Temsilcimizde Fenerbahçe Doğuş'ta 10 sayı üreten Jan Vesely ilk yarının en skorer ismi oldu. James Nunnally ve Ahmet Düverioğlu da ilk yarıyı 8'er sayıyla tamamladılar.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 15 SAYI FARK ATTI

Baskonia, üçüncü çeyreğe Shengelia'nın basketleriyle etkili başlasa da Datome ve Nunnally'nin basketleriyle etkili olan temsilcimiz 6:31 kala 41-50'lik skoru yakaladı. Timma ve Beaubois ile sayılar bulan Baskonia, 5:52 kala skoru 45-50 yaptı. Sloukas ile bir üçlük isabeti bulan temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 45-53 geçti. Sloukas ve Nunnally ile etkili oyununu sürdüren temsilcimiz 4:01 kala skoru 49-58 yaptı. Melli'den gelen basketle de periyodun bitimine 3:20 kala skoru 49-60'a getiren Fenerbahçe, Baskonia'da Pedro Martinez'in mola almasına neden oldu. Mola sonrası temsilcimiz Melli ile bir basket daha bularak 49-62'lik skorla farkı 13 sayıya çıkardı. Nicolo Melli ile bir de üçlük bulan Fenerbahçe, 56 saniye kala 51-66'lık skoru yakaladı ve çeyrek de bu skorla sona erdi.

BASKONIA DİRENDİ AMA GERİ DÖNEMEDİ

Son çeyreğe Baskonia, Beaubois'nın sayılarıyla etkili başladı ve 6:23 kala skoru 59-71'e getirdi. Datome ile basketi bulan temsilcimiz, ilk 5 dakikayı 60-73 önde geçti. Brad Wanamaker ile bir basket daha bulan Fenerbahçe, son 4 dakikaya da 60-75 önde girdi. Kevin Jones ve Huertas ile basketler bulan ev sahibi, 2:41 kala skoru 64-75'e getirdi. Datome ve Wanamaker ile rakibine reaksiyon gösteren temsilcimiz 1:54 kala 64-79 üstünlüğü yakaladı. Sloukas ile de bir üçlük isabeti bulan Fenerbahçe, 1:21 kala skoru 64-82 yaptı. Temsilcimiz maçı da 69-83 kazanmayı başardı.

Takım halinde 69 sayıda kalan Baskonia'da Tornike Shengelia 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Huertas, Beaubois ve Janis Timma da 10'ar sayı ürettiler.

Fenerbahçe Doğuş'ta ise James Nunnally 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kostas Sloukas 14, Luigi Datome 12 sayıyla maçı tamamladılar.

Kaynak: haberinburada